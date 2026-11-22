Китайский стартап разработал лазерную систему Photon Matrix для автоматического уничтожения комаров. Устройство обнаруживает насекомых, распознаёт их с помощью искусственного интеллекта и наводит лазер на цель. По заявлениям создателей, вся процедура от обнаружения до выстрела занимает около 3 миллисекунд, а система способна поражать до 30 комаров в секунду.

Для обнаружения целей Photon Matrix использует лидар, который постоянно сканирует окружающее пространство и определяет положение объектов в трёхмерном пространстве. Затем камера, радар миллиметрового диапазона и программное обеспечение анализируют размер, скорость и характер движения объекта, чтобы отличить комара от других летающих насекомых.

После распознавания цели ИИ прогнозирует её траекторию и корректирует направление выстрела. Для наведения используются управляемые гальванометрами зеркала, поэтому всему устройству не приходится поворачиваться вслед за насекомым. Лазер четвёртого класса мощности направляет импульс на крылья комара, повреждая их и лишая насекомое возможности удерживаться в воздухе.

Заявленная дальность обнаружения — 6 метров, угол сканирования по горизонтали — около 90 градусов. Система способна отслеживать объекты размером от 2 до 20 мм, движущиеся со скоростью до 1 м/с. Photon Matrix уже собрала тысячи платных предзаказов после успешной краудфандинговой кампании.

При этом у разработки есть вопросы к безопасности. Лазер такой мощности способен нанести необратимое повреждение зрения. Создатели утверждают, что предусмотрели защиту от случайного воздействия на людей и животных, а также ограничения для отражающих поверхностей.