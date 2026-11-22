Учёные из Северо-Западного университета США создали миниатюрный чип размером всего 2 × 2 см, на котором разместили миллион микроскопических кристаллов. Новая платформа позволяет одновременно исследовать сотни комбинаций материалов и может ускорить поиск веществ для производства солнечных панелей, светодиодов и полупроводников.

Разработку назвали Megalibrary («мегабиблиотека»). Стеклянную подложку покрыли специальным полимером и сформировали в нём миллион микроскопических углублений. Затем исследователи нанесли четыре химических раствора с разными пропорциями цезия, висмута, сурьмы, брома и йода. При нагревании до 70 °C внутри углублений выросли кристаллы размером около 10 микрометров. В результате на одном чипе оказались собраны образцы с миллионом различных комбинаций состава.

Исследование принесло и неожиданное открытие. Учёные обнаружили, что увеличение содержания брома не всегда приводит к расширению запрещённой зоны материала, как обычно происходит с подобными перовскитами. Вместо этого её ширина сначала увеличивалась до 2,4 эВ, затем снижалась примерно до 2,15 эВ, а в отдельных образцах достигала 2,11 эВ.

Причину удалось обнаружить при изучении внутренней структуры кристаллов. Оказалось, что они формируют оболочку и ядро с разным химическим составом: внутри концентрируются бром и сурьма, а снаружи — йод и висмут. При этом две области имеют разную атомную структуру, что влияет на взаимодействие материала со светом и объясняет необычное изменение его оптических свойств.

У нового материала обнаружились и недостатки. В ходе десятидневного испытания при температуре 25 °C и влажности 70% некоторые области кристаллов начали разрушаться. Однако защитное покрытие из полистирола существенно замедлило деградацию.

Исследователи пока не проверяли материал в составе реальных солнечных элементов или светодиодов. Тем не менее разработанная платформа позволяет значительно ускорить поиск перспективных соединений и выявлять особенности их внутренней структуры. В дальнейшем её также планируют использовать для создания баз данных, которые помогут ИИ находить новые материалы.