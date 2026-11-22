Кремний «раздувается» на 400%, разрушая аккумуляторы, но новая идея может это исправить

Кремний может увеличить ёмкость аккумуляторов в 11 раз, но мешает одна проблема — ученые предложили её решение

Кремний способен хранить примерно в 11 раз больше энергии, чем графит, который сегодня широко используется в анодах литий-ионных аккумуляторов. Однако его применение осложняется сильным расширением при зарядке: объём материала может увеличиваться на 400%, разрушая защитный слой и сокращая срок службы батареи. Исследователи предлагают решить проблему с помощью гибкого интерфейса, способного адаптироваться к изменениям объёма кремния.

В новой обзорной работе, опубликованной в журнале The Innovation, учёные рассмотрели механизм формирования защитного слоя на поверхности анода — так называемого межфазного слоя твёрдого электролита (SEI). На графитовых анодах он обычно остаётся относительно стабильным, однако кремний постоянно меняет объём, из-за чего покрытие растрескивается. Через повреждения электролит вступает в новые реакции, формируя дополнительные слои, расходуя ресурсы батареи и ухудшая перенос литиевых ионов.

Вместо создания ещё более жёсткого покрытия авторы предлагают сформировать тонкий защитный слой толщиной 5–10 нанометров, состоящий из плотных наноструктур фторида лития, оксида лития и нитрида лития. Для этого предлагается использовать концентрированные электролиты, которые изменят химические реакции на поверхности анода и помогут сформировать более компактную защитную структуру.

Также исследователи предлагают объединить прочные неорганические компоненты с гибкими полимерами. Нанокластеры фторида лития размером 2–5 нанометров должны обеспечивать механическую прочность, а полимерная матрица сможет растягиваться при расширении кремния и распределять возникающие нагрузки. В неё также предлагается включить динамические химические связи, способные разрываться и восстанавливаться, потенциально помогая покрытию самостоятельно закрывать небольшие трещины.

В предложенной конструкции защитный слой будет иметь градиент механических свойств: более мягкую внешнюю часть и жёсткий внутренний слой, насыщенный фторидом лития. Однако пока это концепция, а не готовая технология. Авторы подчёркивают, что предложенные принципы ещё не продемонстрированы в коммерческих аккумуляторах. Среди целевых параметров будущих разработок — более 500 циклов зарядки с сохранением не менее 80% первоначальной ёмкости.