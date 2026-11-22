Dell решила, что $549 млн недостаточно, и потребовала доплатить ещё $70 млн за уже заказанные серверы — и это уже типичная практика

Производители серверного оборудования начали резко повышать цены на ИИ-серверы Nvidia уже после заключения контрактов с покупателями: Dell, HPE, Lenovo и Supermicro требуют доплачивать за уже заказанные системы. В отдельных случаях стоимость увеличивается на 25–45% относительно первоначальных договорённостей. Об этом сообщает ITHome со ссылкой на Financial Times.

Обычно такие сделки заключаются за несколько месяцев до поставки по заранее согласованной цене. Однако к моменту готовности оборудования производители выставляют новые счета, объясняя это подорожанием комплектующих. В первую очередь речь идёт о памяти.

Сильнее всего страдают крупные финансовые и торговые компании, активно строящие собственные дата-центры. На фоне дефицита ИИ-оборудования у них практически не остаётся возможности отказаться от новых условий: вычислительные мощности нужны настолько сильно, что приходится соглашаться на повышение цен.

Показательный пример — судебный спор между британской торговой компанией XTX и Dell. В июне XTX подала на производителя серверов в суд Ирландии. Стороны договорились о поставке оборудования за $549 млн, а покупатель дополнительно заплатил $5 млн, чтобы зафиксировать цену и избежать её последующего пересмотра.

Однако позднее Dell потребовала доплатить ещё $62–70 млн, сославшись на подорожание серверных комплектующих. В XTX заявили, что были шокированы попыткой изменить уже согласованную стоимость. По словам представителей Dell, другие покупатели также сначала пытались уйти к конкурентам, но в итоге возвращались и соглашались на новые цены. Разбирательство продолжается.