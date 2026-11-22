Компания Niron Magnetics вложитсы в производство железо-азотных постоянных магнитов в Алабаме. Предприятие мощностью 10 000 тонн в год должно заработать в 2029 году

Американская Niron Magnetics построит в городе Дотан (штат Алабама), производственный комплекс площадью 149 000 м². Это будет второй завод компании и её первое крупное предприятие с проектной мощностью 10 000 тонн магнитов ежегодно. Строительство планируют начать в 2028 году, выход на производство намечен на 2029 год. В течение 5 лет после запуска проект должен обеспечить 700 высокооплачиваемых рабочих мест.

Niron выпускает постоянные магниты на основе нитрида железа, которые не требуют редкоземельных элементов. Это альтернатива традиционным неодимовым магнитам, широко применяемым в промышленности и электронике. По заявлению компании, технология использует доступные материалы и рассчитана на масштабирование производства при конкурентоспособной себестоимости.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

Первый завод полного цикла Niron откроется в городе Сартелл (штат Миннесота) в 2027 году. Его производственная мощность составит до 1500 тонн магнитов в год. Таким образом, предприятие в Алабаме увеличит заявленные производственные возможности компании более чем в 6 раз относительно первого завода.

Магниты Niron применяются в инфраструктуре искусственного интеллекта, автомобилестроении, оборонной промышленности, промышленном оборудовании и потребительской электронике. Компания рассматривала площадки в 22 штатах, прежде чем остановилась на Дотане. Новый комплекс разместят в промышленном парке Westgate Super Site на территории около 181 га. По данным компании, проект должен укрепить американское производство компонентов, необходимых сразу нескольким стратегическим отраслям.

Инвестиции связаны и с более широкой задачей США — снизить зависимость от зарубежных поставок редкоземельных магнитов. По оценке Niron, около 90% мирового производства таких магнитов сосредоточено за пределами США. Значительная часть цепочки поставок контролируется Китаем, поэтому разработка альтернативных материалов и создание собственных производственных мощностей стали одним из направлений американской промышленной политики.