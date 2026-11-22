Система разместится на солнечно-синхронной орбите и будет использоваться для наблюдения за Землей

Итальянское космическое агентство (ASI) заключило контракт с компанией Thales Alenia Space на разработку нового спутника радиолокационного наблюдения за Землёй. Аппарат массой 2,2 тонны оснастят радаром с синтезированной апертурой (SAR), работающим в L-диапазоне. Он дополнит уже имеющиеся у Италии спутниковые системы X- и C-диапазонов и расширит возможности мониторинга окружающей среды и обеспечения национальной безопасности.

Thales Alenia Space выступит генеральным подрядчиком и займётся созданием всей спутниковой системы, включая платформу и радиолокационную аппаратуру. Электронику полезной нагрузки и антенну компания также разработает самостоятельно. Спутник планируют вывести на солнечно-синхронную орбиту. Он сможет регулярно получать изображения всей планеты, а также выполнять съёмку по запросу.

Одной из главных особенностей аппарата станет большая разворачиваемая антенна площадью более 26 м². Она обеспечит работу радара в L-диапазоне, который имеет преимущества перед более высокочастотными системами: его сигналы лучше проникают сквозь растительность, слабее теряют мощность и обеспечивают более стабильные результаты интерферометрических измерений.

Благодаря этому спутник сможет отслеживать деформации земной поверхности, оползни и другие геологические угрозы, оценивать состояние лесов, биомассу и влажность почвы. Полученные данные пригодятся для научных исследований, экологического мониторинга, работы служб гражданской защиты и контроля территорий.

Новая система также обеспечит преемственность данных, которые ранее получали в рамках аргентинской программы SAOCOM, и позволит шире использовать их в Евро-Средиземноморском регионе. Предусмотрена совместимость с другими радарами L-диапазона, а также с системами COSMO-SkyMed и Copernicus. Это должно упростить объединение спутниковых данных для государственных, научных и коммерческих пользователей.