Старые аккумуляторы электромобилей получили вторую жизнь: Moment Energy представила систему Nova на 500 кВт·ч со сроком службы 20 лет

Канадская компания Moment Energy запустила производство первой в мире сертифицированной системы промышленного хранения электроэнергии, созданной из бывших в употреблении аккумуляторов электромобилей. Установка под названием Nova получила сертификаты безопасности UL 1973 и UL 9540, подтверждающие соответствие требованиям для аккумуляторных батарей и готовых систем накопления энергии.

Каждый блок Nova способен выдавать мощность до 200 кВт и хранить до 500 кВт·ч электроэнергии. Установка занимает площадь всего 2,94 × 1,8 м. Несколько таких блоков можно объединять в единую систему с общей ёмкостью в десятки мегаватт-часов.

Nova рассчитана на коммерческие и промышленные объекты, включая больницы, аэропорты и производственные предприятия. Система позволяет накапливать электричество, снижать расходы на энергоснабжение и обеспечивать резервное питание во время отключений сети. Для контроля состояния аккумуляторов разных моделей электромобилей используется искусственный интеллект, который отслеживает их характеристики и корректирует работу.

Одной из особенностей конструкции стали сменные аккумуляторные модули. Это позволяет заменять отдельные батареи по мере необходимости, не демонтируя всю установку и даже не затрагивая её бетонное основание. По оценке разработчика, благодаря такой конструкции срок эксплуатации Nova может превысить 20 лет.

Безопасность системы обеспечивают жидкостное охлаждение, датчики дыма, температуры и горючих газов, а также встроенная система предотвращения взрывов. Nova прошла не только сертификацию UL 1973 и UL 9540, но и испытания UL 9540A, оценивающие распространение пожара при перегреве аккумуляторов.

Производство развернуто на предприятии Megafactory 1 в канадском городе Суррей, провинция Британская Колумбия. Компания использует аккумуляторы, которые уже отработали свой ресурс в электромобилях, но сохранили достаточную ёмкость для стационарного хранения энергии. Первые коммерческие поставки Nova запланированы на первый квартал 2027 года.