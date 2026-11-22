Bending Spoons заключила окончательное соглашение о покупке Mailchimp у американской Intuit за $3,68 млрд. Сделка предусматривает приобретение 100% компании The Rocket Science Group, которой принадлежит сервис, а также связанных с Mailchimp активов и обязательств. Оплата будет произведена денежными средствами, однако Intuit реинвестирует $368 млн полученной суммы в новые акции Bending Spoons.

Закрыть сделку планируют в начале 2027 года после получения необходимых разрешений регуляторов.

Mailchimp — одна из известных платформ для email-маркетинга и автоматизации рассылок, которой пользуются компании для привлечения клиентов и работы с аудиторией. Сервис позволяет создавать маркетинговые кампании и управлять взаимодействием с подписчиками. По словам генерального директора Bending Spoons Луки Феррари, компания намерена существенно вложиться в развитие Mailchimp, сохранив востребованные клиентами инструменты и расширив их возможности.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

Bending Spoons специализируется на приобретении цифровых сервисов с последующей глубокой перестройкой бизнеса. Компания пересматривает организацию команд, обновляет технологии и интерфейсы, ускоряет разработку продуктов и меняет подходы к маркетингу и монетизации. Искусственный интеллект, по заявлению компании, часто становится как частью стратегии развития приобретённых сервисов, так и инструментом их преобразования.

В портфель Bending Spoons уже входят Evernote, Vimeo, AOL, WeTransfer, Eventbrite, Brightcove, Miro, Airtable и Tractive. Компания заявляет, что за более чем 10 лет работы по этой модели ещё не продала ни одного крупного приобретённого бизнеса. Для Intuit продажа Mailchimp означает выход из владения сервисом, который компания приобрела в 2021 году за $12 млрд: теперь покупатель оценивает его значительно ниже прежней цены сделки.