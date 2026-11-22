Boeing разрабатывает квантовый спутник Q4S, который должен проверить одну из ключевых технологий будущего квантового интернета — передачу запутанности между удалёнными узлами сети. Примечательно, что компания финансирует проект собственными средствами — без госзаказа.

Аппарат создаётся совместно с HRL Laboratories. На орбите он должен генерировать две отдельные пары запутанных фотонов — частиц, квантовые состояния которых остаются взаимосвязанными даже на большом расстоянии. Затем спутник проведёт эксперимент по так называемой перестановке запутанности: два фотона, которые прежде не взаимодействовали друг с другом, станут квантово запутанными. Именно этот механизм позволяет передавать квантовую связь от одного узла сети к следующему, подобно эстафете.

Эксперимент планируется провести непосредственно на орбите и продолжать около года. В июне Boeing уже испытала технологию перестановки запутанности на лётном оборудовании. Полезная нагрузка прошла квалификационные испытания для космического применения и была передана для окончательной сборки. Запуск Q4S намечен на 2027 год.

В перспективе квантовые сети могут обеспечить более точную синхронизацию времени для навигации, защищённые от вмешательства каналы связи, а также объединение квантовых сенсоров и компьютеров на больших расстояниях. Проект Q4S должен показать, насколько реально реализовать такую инфраструктуру с использованием спутников.

Для Boeing это необычный шаг: компания, известная прежде всего самолётами и аэрокосмической техникой, вкладывает собственные деньги в проверку технологии, которая может стать основой космического квантового интернета.