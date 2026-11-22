Слежка в космосе вышла на новый уровень: HEO объединила космические снимки в одну 3D-карту — для демонстрации выбрали российский спутник «Кондор ФКА»

Австралийская компания HEO представила Insights Next — новую среду анализа космической обстановки, интегрированную в платформу HEO Inspect. Она объединяет спутниковые снимки, пространственные данные и информацию об орбитальных объектах в интерактивной трёхмерной модели. Решение ориентировано на государственные и оборонные структуры, а также операторов спутников. Интересно, что для изображении, иллюстрирующего интерфейс новой системы, представлен российский спутник «Кондор ФКА».

В основе платформы лежит база из более чем 7500 миссий по съёмке объектов в космосе, охватывающих 1200 различных аппаратов. Пользователи могут изучать их положение относительно Земли, ориентацию, размеры, состав полезной нагрузки и направление работы сенсоров. Все эти сведения отображаются вместе с исходными изображениями, что позволяет не просто увидеть объект, но и оценить его конфигурацию и поведение.

Отдельное направление работы HEO — съёмка спутников с близкого расстояния. В рамках первой миссии сближения и сопровождения (RPO) компания использовала уже находящийся на орбите спутник дистанционного зондирования Земли, чтобы следить за другим аппаратом и многократно фотографировать его. Такой подход позволяет получать изображения с разных ракурсов и наблюдать за изменениями объекта без создания и запуска отдельного инспекционного спутника.

По задумке разработчиков, объединение снимков и сопутствующих данных должно сократить время анализа космической обстановки. Вместо поиска и сопоставления информации из нескольких источников специалисты смогут изучать её в единой среде и быстрее оценивать происходящее на орбите.

Insights Next уже доступна через коммерческую платформу HEO Inspect. Существующих клиентов компании будут постепенно переводить на новый интерфейс.