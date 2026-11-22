Теперь iPhone Duo в Китае можно купить за $2175

iPhone Duo больше не дефицит — в Китае его уже продают со скидкой $225

Первый складной смартфон Apple — iPhone Duo — поступил в продажу 23 октября, а сейчас, спустя месяц, его начали продавать на китайских торговых площадках со скидками. Например, на Pinduoduo устройство продаётся с использованием программы субсидирования: цена снизилась примерно на $150 относительно стартовой, на отдельных площадках размер скидки достигает $225. В итоге стоимость базовой версии начинается от $2175 вместо первоначальных $2400.

По данным IT Home, стартовые продажи iPhone Duo за первые четыре дня — в день начала продаж и три последующих — приблизились к 200 тысячам экземпляров.