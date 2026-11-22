Новый электрический Lexus ES вышел в Китае: 342 л.с., 700 км на одной зарядке, гарантия 8 лет и очень просторный салон за 340 тыс. юаней (4,15 млн рублей)

Lexus представила в Китае полностью электрическую версию седана ES нового поколения. Модель доступна в двух комплектациях: ES 350e Long Range оценили в 340 тыс. юаней (51 тыс. долларов или примерно 4,15 млн рублей), а более мощная ES 500e Performance стоит 360 тыс. юаней (54 тыс. долларов или 4,4 млн рублей).

Электрический ES заметно крупнее бензинового предшественника. Длина кузова увеличилась на 165 мм — до 5140 мм, ширина составляет 1920 мм, высота — 1555 мм. Колёсная база прибавила 80 мм — до 2950 мм.

В салоне установлены два 14-дюймовых экрана — центральный и перед пассажиром. Также предусмотрена аудиосистема Mark Levinson с поддержкой Dolby Atmos, подогрев передних сидений с инфракрасными элементами в области коленей и опциональные электрорегулируемые задние кресла представительского класса.

Модель получила комплекс систем безопасности Lexus Safety System+ 4.0, включая интеллектуальную и дистанционную парковку, помощь при перестроении и систему прогнозирующего управления движением. За освещение отвечают адаптивные матричные фары Micro LED с системой управления дальним светом HD-AHS.

Электрическая силовая установка построена на базе нового электронного блока управления с карбид-кремниевыми компонентами. Её максимальная совокупная мощность достигает 252 кВт (342 л.с.). В версии ES 350e Long Range запас хода по китайскому циклу CLTC достигает 707 км, а заявленный расход энергии — от 12,2 кВт·ч на 100 км. ES 500e Performance разгоняется с места до 100 км/ч за 5,5 секунды.

Для покупателей в Китае также предусмотрены специальные условия: пятилетняя рассрочка без процентов, гарантия на батарею в течение восьми лет или 160 000 км и зарядная станция в подарок.