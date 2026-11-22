Компания назначила новых руководителей подразделений памяти, мобильных устройств и разработки полупроводников. В те же дни Financial Times сообщила о приостановке части поставок чипов китайским заказчикам

Samsung Electronics объявила о масштабных кадровых перестановках в руководстве подразделений смартфонов и полупроводников. Бизнес памяти возглавит Хван Сан Джун, подразделение мобильных устройств Mobile eXperience, отвечающее за смартфоны Galaxy, — Чхве Вон Джун. Одновременно компания назначила новых руководителей System LSI и технологического направления подразделения Device Solutions.

Перестановки объявлены 20 ноября и, по заявлению Samsung, должны укрепить конкурентоспособность компании в полупроводниковой отрасли.

Хван Сан Джун получил повышение до президента компании. До назначения он руководил разработкой памяти и отвечал за создание продуктов DRAM и HBM — высокоскоростной памяти, востребованной в ускорителях искусственного интеллекта. Samsung рассчитывает, что его опыт поможет укрепить позиции компании на рынке памяти для ИИ. Подразделение System LSI, занимающееся разработкой полупроводниковых компонентов, возглавит Чо Сан Ён, ранее руководивший американским направлением полупроводникового бизнеса Samsung. Ли Чон Мён, прежде отвечавший за разработку технологических процессов производства DRAM, NAND и других чипов, станет техническим директором всего подразделения Device Solutions.

Источник изображения: Samsung

Мобильное подразделение перейдёт к Чхве Вон Джуну, который с марта 2025 года занимал должность операционного директора Mobile eXperience. Он участвовал в подготовке запусков смартфонов Galaxy S26 и складных Galaxy Z Fold8. Его предшественник Ро Тхэ Мун сохранит пост руководителя более крупного подразделения Device eXperience, объединяющего смартфоны и телевизоры. Вице-председатель Чон Ён Хён продолжит курировать Device Solutions. Оба останутся сопредседателями компании.

Перестановки совпали с сообщением Financial Times о проблемах с поставками полупроводников в Китай. По данным издания, Samsung и тайваньская TSMC приостановили часть отгрузок китайским заказчикам и обращаются в Министерство торговли США за лицензиями на экспорт. Новые американские правила закрывают возможность обходить ограничения на поставку передовых чипов китайским разработчикам через сторонние компании, занимающиеся упаковкой и тестированием микросхем. Кроме того, ограничения затрагивают некоторые чипы, не предназначенные для систем искусственного интеллекта.

Среди китайских заказчиков Samsung — ByteDance и Kunlun, подразделение Baidu, разрабатывающее собственные чипы. TSMC, по данным Financial Times, производит процессоры для смартфонов Xiaomi. При этом неизвестно, каким именно клиентам сообщили о задержках. Источник издания в отрасли считает, что Вашингтон, вероятно, одобрит лицензии на поставки чипов для потребительских смартфонов, однако сама процедура может привести к перебоям. Samsung официально не связывала кадровые изменения с экспортными ограничениями: в заявлении компании речь идёт об укреплении конкурентоспособности и развитии полупроводникового бизнеса.