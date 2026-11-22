Европейская комиссия расследует кибератаку на внутренние системы, в результате которой злоумышленники могли получить доступ к большому объёму персональных данных сотрудников. Об этом сообщило Politico со ссылкой на представителя ЕС. По его словам, Еврокомиссия считает, что смогла остановить большую часть атаки, однако пока не установила, сколько именно информации могло быть скомпрометировано. Представитель комиссии Томас Ренье подтвердил изданию, что атаке подверглись отдельные системы, а затронутых сотрудников уже уведомили о произошедшем.

По данным Politico, атака продолжалась около 10 дней. За это время Еврокомиссия отключала несколько внутренних сервисов, в том числе инструменты для просмотра расчётных листков, учёта рабочего времени и оформления отпусков. Пострадала также система обработки заявок на возмещение медицинских расходов. Особое внимание привлекло сообщение о том, что специалисты CERT-EU — команды, отвечающей за кибербезопасность институтов Евросоюза, — обнаружили использование злоумышленниками общедоступного инструмента искусственного интеллекта ARTEX для поиска уязвимостей в цифровых системах.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Это уже второй крупный инцидент с кибербезопасностью Еврокомиссии в 2026 году. В марте злоумышленники воспользовались украденным API-ключом, чтобы получить доступ к учётной записи Amazon Web Services, обслуживающей сайт Europa.eu. Позднее CERT-EU сообщила о краже около 92 ГБ сжатых данных, включая имена, адреса электронной почты и содержимое писем. По оценке специалистов, последствия могли затронуть не менее 29 других учреждений и органов Евросоюза. Ещё один инцидент зимой был связан с системами управления служебными мобильными телефонами: тогда под угрозой оказались имена и номера телефонов сотрудников.

Нынешняя атака произошла на фоне усилий Еврокомиссии по усилению киберзащиты европейских институтов. В январе комиссия представила пакет новых мер против киберугроз, а в июле её вице-председатель Хенна Вирккунен заявила, что сама Еврокомиссия стала мишенью атак из-за сложившейся геополитической обстановки.