БелАЗ и Caterpillar, в сторону. Китайцы создали 240-тонный самосвал с батареей 4,1 МВт·ч, которая заряжается менее чем за час

Китайская компания NHL анонсировала электрический карьерный самосвал NTE240E грузоподъёмностью 240 тонн. Машина получила аккумулятор ёмкостью 4,1 МВт·ч и необычную систему сверхбыстрой зарядки с двумя разъёмами стандарта MCS. По заявлению производителя, восполнить заряд с 20% до 90% можно менее чем за час.

NHL (Inner Mongolia North Hauler) специализируется на производстве тяжёлой карьерной техники и работает на рынке с 1988 года. Новая модель NTE240E — один из наиболее амбициозных проектов компании в сегменте полностью электрических машин. Интересно, что одной аккумуляторной батареей энергосистема самосвала не ограничивается. NTE240E оснащён пантографом: при подъёме в гору под полной нагрузкой машина может получать питание непосредственно от контактной сети через специальные токоприёмники. На спуске используется рекуперативное торможение, позволяющее возвращать часть энергии обратно в аккумулятор.

Сочетание этих технологий, по данным NHL, обеспечивает на 15% более высокую энергоэффективность по сравнению со средним показателем в классе сверхтяжёлых карьерных самосвалов. Производитель также заявляет о сокращении эксплуатационных расходов более чем на 60% относительно сопоставимой дизельной модели. Дополнительная экономия достигается за счёт отсутствия генератора и других узлов традиционной силовой установки, требующих обслуживания и ремонта.

Экологический эффект тоже немаленький: по оценке компании, один такой самосвал позволяет сокращать выбросы углекислого газа более чем на 2000 тонн ежегодно.