США закручивают гайки: уже и 16-нанометровые чипы называют передовыми компонентами — и это расширяет технологическую блокаду Китая

США расширили экспортные ограничения на поставки полупроводников в Китай, и последствия могут затронуть не только производителей ИИ-ускорителей. Новые правила уже заставили TSMC приостановить несколько партий чипов, предназначенных как для китайских, так и для зарубежных разработчиков. Об этом сообщает Nikkei Asia. Тайваньская компания проверяет, соответствуют ли поставки новым требованиям американского экспортного законодательства.

Ранее ограничения Вашингтона касались преимущественно мощных ИИ-ускорителей, таких как Nvidia Blackwell (и будущие Vera Rubin). Теперь под подозрение попадают значительно более широкие категории полупроводников. Согласно новым правилам Бюро промышленности и безопасности США (BIS), производители чипов и компании, занимающиеся их корпусированием и тестированием, должны автоматически считать микросхемы с техпроцессами 16 и 14 нм контролируемыми передовыми вычислительными компонентами.

При этом даже отсутствие признаков, обычно характерных для ИИ-ускорителей, больше не гарантирует освобождения от ограничений. Например, если чип содержит менее 30 млрд транзисторов и не использует память HBM, производитель все равно не может автоматически считать его не предназначенным для высокопроизводительных вычислений.

Новые требования способны создать проблемы для всей цепочки производства электроники. Под дополнительные проверки могут попасть компоненты для потребительской техники и автомобильной промышленности, хотя изначально американские ограничения были направлены на сдерживание развития китайской индустрии искусственного интеллекта.