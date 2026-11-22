У Ariane 6 должно получиться лучше, чем у американской Vulcan Centaur

Европейская ракета Ariane 6 готовится к десятому полету, в рамках которого на орбиту отправятся 36 спутников интернет-системы Amazon Leo. Запуск миссии под обозначением Leo Europe 4 (LE-04) запланирован на 23 ноября 2026 года с космодрома Куру во Французской Гвиане. Стартовое окно откроется в 14:09 по московскому времени и продлится до 14:38.

Для запуска используют самую мощную версию ракеты — Ariane 64, оснащенную четырьмя твердотопливными ускорителями P160C. По сообщению Arianespace, это будет уже четвертый запуск компании в интересах Amazon Leo. Перед стартом блок из 36 спутников уже подготовили к интеграции с ракетой.

Спутники пополнят группировку Amazon Leo — проекта спутникового интернета, который должен обеспечить широкополосное подключение в том числе в районах, где традиционная связь недоступна или развита слабо. Компания постепенно развертывает созвездие на низкой околоземной орбите, конкурируя с другими системами спутникового доступа в интернет.

Напомним, на прошлой неделе 40 спутников группировки Amazon Leo должна была запустить американская ракета Vulcan Centaur, но пуск закончился неудачей. Позже ULA сообщила, что проблема возникла в первой ступени Vulcan Centaur практически сразу после старта, при этом потерю телеметрии зафиксировали примерно через 10 минут полета.