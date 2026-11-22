Китай намерен принять ответные меры в связи с решением США ограничить доступ китайских телекоммуникационных компаний к американским телефонным номерам. Об этом заявило Министерство коммерции КНР, комментируя действия Федеральной комиссии по связи США (FCC).

Речь идёт об операторах China Telecom, China Unicom и China Mobile. Ранее FCC проголосовала за введение правил, которые ограничивают их прямой доступ к американским номерным ресурсам. Американская сторона объясняет решение соображениями национальной безопасности.

В Минкоммерции Китая назвали действия FCC злоупотреблением регуляторными полномочиями и заявили, что комиссия ссылается на риски безопасности без достаточных фактических оснований.

«Мы настаиваем, чтобы американская сторона немедленно отменила соответствующие меры и вернулась на правильный путь решения проблем путем консультаций. Китай предпримет необходимые действия и решительно защитит свои интересы», — сообщили в Министерстве коммерции Китая. В ведомстве также добавили: «В последнее время этот госорган [FCC] постоянно способствует разрыву связей между Китаем и США в телекоммуникационной сфере».

О конкретных ответных мерах китайская сторона пока не сообщила.