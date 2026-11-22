Honda и Toyota объявили об отзыве около 1,6 млн автомобилей в США и других странах из-за потенциальной опасности газогенераторов подушек безопасности Takata. При срабатывании они могут разрушаться и разбрасывать металлические фрагменты по салону, создавая угрозу для водителя и пассажиров.

Под отзыв попали 810 592 автомобиля Honda: Accord 2013 года, Civic и CR-V 2012–2013 годов, а также Acura ILX и RDX 2013 года. Кампания распространяется на машины, первоначально проданные или зарегистрированные в 14 штатах и территориях США.

Toyota отзывает около 790 тыс. автомобилей по всему миру, из них 314 тыс. — в США. В список вошли Lexus SC430 2002–2010 годов, IS250 2011 года и GX460 2017 года, а также Toyota Corolla 2003–2008 годов, Tundra 2005–2006 годов, Sequoia 2005–2007 годов и 4Runner 2016–2017 годов.

Автопроизводители подчёркивают, что в рамках нынешних отзывных кампаний не зафиксировано ни разрывов газогенераторов, ни аварий или травм, связанных с этими автомобилями. Однако анализ показал, что в некоторых устройствах может происходить деградация заряда, из-за чего при раскрытии подушки газогенератор способен разрушиться. Honda и Toyota намерены заменить потенциально опасные компоненты.

Проблема подушек Takata уже привела к масштабным отзывам по всему миру. С 2009 года с дефектными газогенераторами в США связали как минимум 28 смертей и более 400 случаев травм. В предыдущих кампаниях автопроизводители отозвали свыше 100 млн автомобилей, около 67 млн из них — в США.