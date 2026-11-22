16 ГБ памяти становится роскошью: Asus может вернуть 8 ГБ оперативной памяти в ноутбуки и ПК
Пока речь идет только о бюджетных и среднеуровневых системах
Как сообщает ITHome со ссылкой на тайваньский ресурс Minbao, на фоне бешеного роста цен на память Asus рассматривает возможность пересмотра конфигураций отдельных моделей. Сопредседатель компании Сюй Сяньюэ заявил на встрече с инвесторами, что производитель не сможет полностью переложить рост стоимости компонентов на покупателей. Особенно остро проблема стоит в бюджетном и среднем сегментах, где потребители наиболее чувствительны к цене.
Один из вариантов — сократить объём оперативной памяти в некоторых моделях с 16 до 8 ГБ. В Asus считают, что это поможет сдержать конечную стоимость устройств и сохранить их конкурентоспособность. Компания также сотрудничает с Microsoft, пытаясь оптимизировать Windows 11 для компьютеров с 8 ГБ ОЗУ. По оценке производителя, такой подход может обеспечить приемлемую производительность.
Сюй Сяньюэ также прогнозирует, что в следующем году мировые поставки ПК сократятся на 10–15% в годовом выражении. Наиболее сильное падение ожидается в первой половине года, после чего рынок может постепенно восстановиться. Подорожание памяти и других компонентов уже влияет как на ценовую политику производителей, так и на готовность покупателей обновлять технику. По оценке Asus, период рыночной корректировки может продлиться ещё несколько кварталов.