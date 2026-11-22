Как сообщает ITHome со ссылкой на тайваньский ресурс Minbao, на фоне бешеного роста цен на память Asus рассматривает возможность пересмотра конфигураций отдельных моделей. Сопредседатель компании Сюй Сяньюэ заявил на встрече с инвесторами, что производитель не сможет полностью переложить рост стоимости компонентов на покупателей. Особенно остро проблема стоит в бюджетном и среднем сегментах, где потребители наиболее чувствительны к цене.

Один из вариантов — сократить объём оперативной памяти в некоторых моделях с 16 до 8 ГБ. В Asus считают, что это поможет сдержать конечную стоимость устройств и сохранить их конкурентоспособность. Компания также сотрудничает с Microsoft, пытаясь оптимизировать Windows 11 для компьютеров с 8 ГБ ОЗУ. По оценке производителя, такой подход может обеспечить приемлемую производительность.

Сюй Сяньюэ также прогнозирует, что в следующем году мировые поставки ПК сократятся на 10–15% в годовом выражении. Наиболее сильное падение ожидается в первой половине года, после чего рынок может постепенно восстановиться. Подорожание памяти и других компонентов уже влияет как на ценовую политику производителей, так и на готовность покупателей обновлять технику. По оценке Asus, период рыночной корректировки может продлиться ещё несколько кварталов.