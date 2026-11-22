ABB — швейцарско-шведская технологическая группа, один из крупнейших мировых производителей оборудования для промышленной автоматизации и электрификации. Компания выпускает промышленных роботов, электродвигатели, системы управления производством, оборудование для электросетей и зарядной инфраструктуры. Робототехническое подразделение ABB разрабатывает и производит роботов для автомобильной промышленности, электроники, логистики и других отраслей.

Сейчас ABB рассматривает возможность вывести робототехническое подразделение на биржу, если не удастся завершить его продажу японской SoftBank за $5,4 млрд. По данным Reuters, китайские власти заблокировали сделку из-за связей SoftBank с западными компаниями, включая OpenAI, и опасений, что чувствительные данные могут попасть в США.

Пока обе стороны пытаются сохранить договорённость. Один из обсуждаемых вариантов — исключить китайский бизнес из сделки и продать его местной компании либо вывести на отдельную биржу. На Китай приходится около 30% робототехнического подразделения ABB. Если договориться не получится, то швейцарская компания может выделить бизнес в самостоятельную структуру или продать его другому покупателю.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

В ABB и SoftBank рассчитывают найти решение в ближайшие недели, однако переговоры могут затянуться до начала 2027 года. По условиям соглашения SoftBank также может быть обязана выплатить компенсацию за срыв сделки, но её размер не раскрывается. ABB ранее сообщала, что продолжает конструктивный диалог с японской компанией.

Для SoftBank провал покупки станет ударом по планам расширения бизнеса в робототехнике: глава группы Масаёси Сон называл это направление одним из ключевых элементов инвестиционной стратегии в сфере искусственного интеллекта.

Для ABB Китай — крупнейший рынок робототехники: компания располагает там примерно 30 местными предприятиями и 15 000 сотрудников почти в 130 городах. В Шанхае находятся глобальная штаб-квартира робототехнического направления ABB, исследовательский центр и производственная база.

Случай вписывается в ужесточение китайского контроля над иностранными инвестициями в передовые технологии на фоне конкуренции с США в области ИИ. В апреле Пекин также распорядился отменить приобретение стартапа Manus компанией Meta* более чем за $2 млрд. Если сделку ABB и SoftBank не удастся перестроить, это станет ещё одним крупным примером того, как китайские ограничения меняют планы международных технологических компаний.