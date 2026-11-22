На строящейся АЭС «Чжанчжоу» в Китае завершили монтаж трёх парогенераторов четвёртого энергоблока. Оборудование реактора Hualong One было поднято и установлено в проектное положение с высокой точностью. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Парогенераторы ZH-65 относятся к числу ключевых элементов энергоблока. Во время работы они передают тепло от первого контура теплоносителя воде второго контура, превращая её в пар для выработки электроэнергии. Кроме того, оборудование обеспечивает барьер между радиоактивным теплоносителем реактора и паровым контуром, а также участвует в отводе остаточного тепла от активной зоны. Поэтому парогенераторы нередко называют «лёгкими» атомной электростанции.

Тем временем Китай продолжает развивать и реакторы следующего поколения. 6 ноября на площадке АЭС «Сюйвэй» в провинции Цзянсу началось полномасштабное строительство ядерного острова реактора «Чилун-1» — высокотемпературного газоохлаждаемого реактора четвёртого поколения.

В нём используются сферические топливные элементы, способные выдерживать температуру до 1620 °C. В качестве теплоносителя применяется гелий, который отводит тепло от активной зоны. Благодаря особенностям конструкции реактор рассчитан на безопасное рассеивание остаточного тепла даже при потере штатного охлаждения. Помимо производства электроэнергии, такая установка сможет обеспечивать промышленность высокотемпературным паром.