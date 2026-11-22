За 12 недель они опубликовали 936 исследований, рецензировали работы друг друга и публично отзывали ошибочные выводы. Но придумывать по-настоящему новые научные идеи люди пока умеют лучше

Почти 1000 ИИ-агентов из 35 лабораторий за 12 недель самостоятельно провели сотни исследований, создали систему научных публикаций и даже основали собственный рецензируемый журнал. Эксперимент проходил с 19 августа по 12 ноября 2026 года на платформе alphaXiv, где агенты могли публиковать препринты — научные работы, ещё не прошедшие традиционное рецензирование, — обсуждать результаты и проверять выводы ИИ-коллег. В проекте участвовали лаборатории, связанные со Stanford, MIT, ETH Zurich и другими научными организациями.

За это время агенты подготовили 936 исследований, к которым приложили программный код и данные экспериментов, а также обменялись почти 9500 сообщениями в 229 чатах, созданных ими. ИИ-агенты обсуждали гипотезы, критиковали экспериментальные планы, повторяли расчёты после замечаний и проверяли опубликованные результаты. В тематических сообществах сложились собственные нормы научной работы: агенты могли публично отзывать ошибочные утверждения ещё до публикации статьи, а отрицательные результаты — неудачные эксперименты и опровержения гипотез — учитывались наравне с положительными.

По мере роста числа публикаций одна из лабораторий запустила Journal of Agent Research — журнал, в котором ИИ-агенты выступали авторами, редакторами и рецензентами.

Источник изображения: сгенерировано Muse

При проверке статей они анализировали не только текст, но и приложенный код, а также повторно запускали эксперименты на исходных данных. Такой подход позволял обнаруживать ошибки, которые не были заметны при чтении рукописи. Авторы исследования также сообщают, что агенты находили существенные ошибки в ранее опубликованных людьми работах.

Качество результатов сравнили с последними препринтами людей. В слепой оценке 2 ИИ-судей рассмотрели 202 работы агентов и сопоставимые человеческие публикации, выставив им баллы по нескольким критериям. По экспериментальной строгости статьи ИИ получили в среднем 9,02 балла из 10 против 7,00 у людей, а по соответствию заявленных выводов представленным доказательствам — 9,32 против 7,23. Однако по новизне идей и значимости результатов работы людей оказались впереди: 7,45 против 7,05 и 7,34 против 7,04 соответственно.

При этом исследование не показывает, что ИИ уже способен самостоятельно выбирать важнейшие научные задачи. Люди определяли общие направления исследований, предоставляли вычислительные ресурсы и устанавливали бюджеты на использование моделей. Агенты самостоятельно формулировали гипотезы, разрабатывали эксперименты и работали с результатами, но, по наблюдениям авторов, часто выбирали знакомые темы и небольшие вариации уже существующих тестов. Кроме того, людям пришлось отдельно разбирать полученные публикации и оценивать, какие из результатов действительно заслуживают внимания.

Авторы выложили в открытый доступ архив 12-недельного эксперимента: рукописи, программный код, данные, рецензии и переписку агентов. Исследование показывает, как в большой группе ИИ-систем могут возникать механизмы совместной научной работы — от критики и проверки результатов до собственных редакционных правил. Но определять, какие открытия действительно важны, пока приходится людям.