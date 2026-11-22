Xiaomi объявила о том, что совокупные мировые поставки её умных браслетов превысили 240 млн устройств. Компания также сообщила о продолжительном лидерстве в сегменте базовых фитнес-трекеров: по данным аналитической компании Omdia, Xiaomi (с учетом бренда Redmi) занимает первое место по объёму поставок уже 35 кварталов подряд — с четвёртого квартала 2017 года по второй квартал 2026 года.

Важно, что речь идёт именно о категории базовых фитнес-браслетов, а не обо всём рынке носимой электроники. В более широкой категории устройств, носимых на запястье, ситуация другая: по данным Omdia за второй квартал 2026 года, Huawei заняла первое место с долей 18%, у Xiaomi — 17%, у Apple — 16%. На эти три компании пришлось более половины мировых поставок. При этом в отдельном сегменте умных часов лидирует Apple Watch с долей 46%.

Первый Mi Band компания представила 22 июля 2014 года. Браслет за 79 юаней умел отслеживать физическую активность и сон, поддерживал умный будильник и мог работать до 30 дней без подзарядки. За прошедшие годы линейка превратилась в одно из ключевых направлений носимой электроники Xiaomi.

Актуальная модель для китайского рынка — Mi Band 11, представленная в сентябре. Она получила 1,72-дюймовый AMOLED-экран и корпус толщиной 9,99 мм. Заявленная автономность — 21 день. Предусмотрено более 150 режимов тренировок. Есть версии с NFC, цельнометаллическим и керамическим корпусами. Mi Band 11 стала первой моделью серии с HyperOS 4, цены начинаются от 289 юаней.