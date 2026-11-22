Honor Magic 5 Pro, Honor 200, Honor 300 и ещё почти 20 моделей смартфонов компании получили MagicOS 11 — Honor расширила бета-тест новой оболочки
В рамках третьей волны публичного бета-тестирования MagicOS 11 вышла почти для трех десятков моделей смартфонов и планшетов
Honor запустила в Китае третью волну публичного бета-тестирования MagicOS 11 для смартфонов и планшетов. В перечне почти 30 устройств.
Смартфоны:
Honor Robot Phone;
Honor Magic VS3;
Honor Magic V2 RSR Porsche Design;
Honor Magic V2 Ultimate Edition;
Honor Magic V2;
Honor Magic 5 Ultimate Edition;
Honor Magic 5 Pro;
Honor Magic 5;
Honor GT;
Honor 300 Ultra;
Honor 300 Pro;
Honor 300;
Honor 200 Pro;
Honor 200;
Honor 100 Pro;
Honor 100;
Honor 90 GT;
Honor Power;
Honor X80 Pro Max;
Honor X70 Pro Max;
Honor X70 Refresh Edition;
Honor X70.
Планшеты:
Honor MagicPad 4;
Honor Tablet 20 5G Edition;
Honor Tablet 20 Soft Light Edition;
Honor Tablet 20;
Honor Tablet 10 Soft Light Edition;
В MagicOS 11 появилась новая архитектура Glazed Architecture, на основе которой Honor переработала визуальную составляющую Android. Главным нововведением стал эффект динамического «жидкого стекла» с плавной регулировкой прозрачности и единой системой рендеринга. Компания утверждает, что новые эффекты практически не увеличивают энергопотребление.
Ещё одно нововведение — архитектура Hummingbird, отвечающая за анимацию интерфейса. Она использует новую физическую модель с переменными параметрами отскока и цепочками связанных анимаций. По заявлению Honor, это позволило повысить общую плавность работы устройств более чем на 20%.