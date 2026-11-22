В рамках третьей волны публичного бета-тестирования MagicOS 11 вышла почти для трех десятков моделей смартфонов и планшетов

Honor Magic 5 Pro, Honor 200, Honor 300 и ещё почти 20 моделей смартфонов компании получили MagicOS 11 — Honor расширила бета-тест новой оболочки

Honor запустила в Китае третью волну публичного бета-тестирования MagicOS 11 для смартфонов и планшетов. В перечне почти 30 устройств.

Смартфоны:

Honor Robot Phone;

Honor Magic VS3;

Honor Magic V2 RSR Porsche Design;

Honor Magic V2 Ultimate Edition;

Honor Magic V2;

Honor Magic 5 Ultimate Edition;

Honor Magic 5 Pro;

Honor Magic 5;

Honor GT;

Honor 300 Ultra;

Honor 300 Pro;

Honor 300;

Honor 200 Pro;

Honor 200;

Honor 100 Pro;

Honor 100;

Honor 90 GT;

Honor Power;

Honor X80 Pro Max;

Honor X70 Pro Max;

Honor X70 Refresh Edition;

Honor X70.

Планшеты:

Honor MagicPad 4;

Honor Tablet 20 5G Edition;

Honor Tablet 20 Soft Light Edition;

Honor Tablet 20;

Honor Tablet 10 Soft Light Edition;

В MagicOS 11 появилась новая архитектура Glazed Architecture, на основе которой Honor переработала визуальную составляющую Android. Главным нововведением стал эффект динамического «жидкого стекла» с плавной регулировкой прозрачности и единой системой рендеринга. Компания утверждает, что новые эффекты практически не увеличивают энергопотребление.

Ещё одно нововведение — архитектура Hummingbird, отвечающая за анимацию интерфейса. Она использует новую физическую модель с переменными параметрами отскока и цепочками связанных анимаций. По заявлению Honor, это позволило повысить общую плавность работы устройств более чем на 20%.