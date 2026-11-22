Разработчик создал лёгкий клиент Яндекс Музыки на Rust — он использует в 13 раз меньше памяти ⁠ 3

Разработчик с ником Spolzer выпустил неофициальный клиент Яндекс Музыки для Windows, написанный на Rust. По сравнению с официальным приложением на Electron он потребляет значительно меньше оперативной памяти и почти не нагружает процессор. О проекте автор рассказал на Хабре.

По замерам разработчика, официальный клиент запускает семь процессов и занимает 852 МБ оперативной памяти. Яндекс Музыка RS обходится одним процессом и всего 64 МБ. Средняя нагрузка на процессор составляет 0,4% против 2,9% у оригинала. При этом новый клиент представляет собой один исполняемый файл размером 26 МБ, в то время как папка официального приложения занимает 356 МБ.

Сравнение проводилось на компьютере с Windows 11 и процессором Intel Core i3-13100. Оба приложения выполняли одинаковые действия: открывали витрину «Для вас и Тренды», запускали композицию и отображали текст песни. Автор отмечает, что на других компьютерах результаты могут отличаться, но разница в потреблении ресурсов должна остаться примерно такой же.

Интерфейс создан на фреймворке Slint. От аппаратного ускорения разработчик отказался: в этом режиме даже пустое окно занимало около 220 МБ памяти. В клиенте доступны «Моя волна», поиск, чарт, музыкальная коллекция, полноэкранный плеер с текстами песен, эквалайзер, скачивание треков, светлая и тёмная темы, а также мини-плеер и интеграция с Discord.

Клиент использует неофициальный API Яндекс Музыки, поэтому после изменений на стороне сервиса некоторые функции могут перестать работать. Авторизация выполняется по специальному коду, без передачи пароля приложению. Обходить ограничения бесплатной версии разработчик не стал: без подписки Плюс доступны только 30-секундные фрагменты композиций. Исходный код проекта опубликован на GitHub под лицензией GPL-3.0.