Мощный мотор Bosch с крутящим моментом 120 Н·м, 10-скоростная КПП и батарея PowerTube на 800 Вт·ч. KTM представила электровелосипед Macina Gran 830 2027

Компания KTM представила электровелосипед Macina Gran 830 2027 модельного года. Новинка доступна с двумя вариантами рамы, а также в нескольких размерных вариантах. Цена составляет 3330 евро.

В основе велосипеда лежит двигатель Bosch Performance Line CX с крутящим моментом до 120 Н·м, работающий в паре с аккумулятором PowerTube ёмкостью 800 Вт·ч. В оснащение входят багажник, крылья, освещение и подножка. Передняя вилка — с ходом 80 мм, подседельный штырь регулируемый. Предусмотрен дисплей Bosch Purion 200 с поддержкой фирменного мобильного приложения. Через него можно настраивать параметры велосипеда и устанавливать обновления программного обеспечения по воздуху.

Трансмиссия представлена 10-скоростной системой Shimano Cues, также предусмотрена защита цепи. Вес KTM Macina Gran 830 составляет 26,9 кг, максимально допустимая нагрузка с учётом велосипедиста и багажа — 137 кг.