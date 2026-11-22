У нее один порт USB-C

40 Вт в «кубике» с гранями всего 3 см: новая зарядка Belkin за $11 вышла в продажу ⁠ 1

Belkin представила компактное зарядное устройство мощностью 40 Вт и с одним портом USB-C. Новинка уже появилась в продаже на китайской площадке JD.com по цене 77 юаней ($11).

Зарядное устройство получило округлый корпус размером 34 × 38 × 33 мм и весит всего 57 г. В конструкции предусмотрены складные сетевые вилки. Устройство поддерживает протоколы PD 3.2 и PPS, что позволяет использовать её с широким спектром совместимых устройств, впрочем, производитель ориентирует покупателей на использование зарядки с iPhone и iPad.