Olight представила компактные зарядные устройства V8 и V8 Pro для аккумуляторов AA и AAA. Версия Pro совместима с аккумуляторами Oli-ion с ресурсом 1000 циклов

Olight представила зарядные станции V8 и V8 Pro под своим суббрендом Ostation, обе модели рассчитаны на зарядку аккумуляторов формата AA и AAA. Но базовая версия рассчитана на проприетарные аккумуляторы, а вот версия Pro позволяет заряжать и обычные NiMH.

Olight V8 Pro получила встроенный дисплей для отображения состояния зарядки и сенсорную панель управления. В отличие от обычной V8, она поддерживает не только фирменные аккумуляторы Olight, но и стандартные NiMH-аккумуляторы других производителей. Базовая V8 умеет заряжать только аккумуляторы Olight Ecolast NiMH и новые Oli-ion.

Последние представляют собой литий-ионные аккумуляторы со встроенным преобразователем напряжения, который поддерживает постоянные 1,5 В, имитируя обычные батарейки AA и AAA. По заявлению Olight, это позволяет обеспечивать стабильную мощность на протяжении большей части времени работы. Производитель обещает не менее 1000 циклов зарядки и выходной ток до 2 А. Встроенный чип также подсчитывает количество циклов.

При этом новые зарядные устройства не поддерживают обычные литий-ионные аккумуляторы, включая формат 14500, а также другие батарейки AA с напряжением 1,5 В. Даже если они физически помещаются в отсек, заряжать их нельзя.

Оба устройства изначально рассчитаны на аккумуляторы AA, но в комплект входит адаптер на четыре элемента AAA. Каждое зарядное устройство имеет два отсека по четыре слота, поэтому можно одновременно использовать батарейки разных форматов.

Продажи Olight V8 и V8 Pro стартовали 19 ноября в США. Стоимость базовой модели — $47, включая комплект аккумуляторов. V8 Pro обойдётся в $67. В зависимости от комплектации можно выбрать аккумуляторы AA или AAA, которые поставляются в отдельном футляре. Сроки выхода новинок в Европе и других регионах пока не объявлены.