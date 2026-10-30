За один и тот же спутниковый интернет Starlink придётся платить по-разному: SpaceX вводит динамическое ценообразование ⁠ 1

SpaceX начала тестировать динамическое ценообразование для домашнего интернета Starlink в отдельных регионах США. Теперь стоимость подписки зависит от местного спроса и доступной пропускной способности сети. Поэтому жители одних районов будут платить больше, а других — меньше, даже если пользуются одинаковым тарифом.

О новых правилах компания сообщила некоторым абонентам по электронной почте. Например, один пользователь из штата Миссури рассказал, что его тариф Residential со скоростью 100 Мбит/с подорожает с 50 до 60,5 доллара в месяц. Другой абонент увидел увеличение стоимости максимального тарифа с 130 до 156 долларов. Новые цены начнут действовать с первого расчётного периода 30 ноября или позднее.

В то же время в некоторых районах подписка стала дешевле. В Канзас-Сити цены снижены до 49,5, 76,5 и 117 долларов в месяц в зависимости от выбранного плана. В Мэрисвилле, штат Канзас, цены ещё ниже: 44, 68 и 104 доллара. Получается, что разница между стоимостью одного и того же тарифа в отдельных населённых пунктах достигает 52 долларов в месяц.

SpaceX планирует пересматривать цены примерно раз в квартал. В компании объясняют изменения соотношением спроса и доступной ёмкости сети: по мере запуска новых спутников V3 пропускная способность Starlink будет увеличиваться, поэтому в некоторых регионах абонентская плата может снизиться. По данным PCMag, на текущем этапе изменения ограничены диапазоном примерно от 20% снижения до 20% повышения относительно базовой стоимости.

Динамичное ценообразование введено в некоторых районах США, в том числе штатах Миссури и Канзас.