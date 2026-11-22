Будет порт USB 3.2 и защита IP68

Несмотря на то, что до премьеры линейки новых флагманов Samsung — Galaxy S27 — остается больше месяца, инсайдер Debayan Roy уже сейчас опубликовал довольно подробный перечень характеристик одной из моделей — Galaxy S27 Pro.

По данным информатора, смартфон получит аккумулятор емкостью 5200 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 60 Вт и беспроводной мощностью 25 Вт. Также будет порт USB 3.2 и защита от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.

Основная камера будет включать три модуля: 200-мегапиксельный с оптической стабилизацией, 50-мегапиксельный в связке со сверхширокоугольным объективом и 12-мегапиксельный с телеобъективом с трехкратным оптическим зумом. Разрешение фронтальной камеры составит 16 Мп.

Galaxy S27 Pro получит плоский AMOLED-дисплей диагональю 6,5 дюйма с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Панель будет использовать новый материал M16 и антибликовое покрытие.

В глобальной версии Galaxy S27 Pro будет SoC Exynos 2700 и 12 ГБ оперативной памяти, работать смартфон будет под управлением Android 17. Варианты флеш-памяти — 256 и 512 ГБ. Ожидаемая цена базовой версии — $1400.

Напомним, ранее на этой неделе Galaxy S27 Pro впервые засветился в базе Geekbench.

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