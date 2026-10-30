Rolls-Royce запускает разработку новых экономичных двигателей для будущих самолетов Airbus и Boeing

Rolls-Royce вложит $3,3 млрд в двигатели для преемников Airbus A320 и Boeing 737

Великобритания и Rolls-Royce договорились вложить $3,3 млрд в разработку более экономичных и экологичных авиационных двигателей для узкофюзеляжных пассажирских самолётов. Совместная программа рассчитана на 10 лет. О её запуске объявили 28 октября в рамках представления государственного бюджета.

Rolls-Royce запускает разработку новых экономичных двигателей для будущих самолетов Airbus и Boeing
Источник изображения: ИИ Gemini

Проект должен укрепить позиции британской аэрокосмической промышленности на рынке двигателей для самолётов, которые используются преимущественно на ближне- и среднемагистральных маршрутах, в том числе между Великобританией и европейскими странами. В промышленной стратегии правительства этот сегмент назван крупнейшей возможностью для национальной авиационной отрасли на ближайшие 50 лет.

По оценке Rolls-Royce, успешный выход на рынок двигателей для таких самолётов способен привлечь в страну дополнительные миллиарды инвестиций и принести экономике до $161 млрд за время реализации программы.

В ближайшие годы программа должна обеспечить сохранение около 3300 существующих рабочих мест. В более отдалённой перспективе речь идёт о возможности создания десятков тысяч новых вакансий. Они будут связаны с проектированием, научными исследованиями, инженерными разработками и производством. Правительство рассчитывает, что большинство новых рабочих мест появится за пределами Лондона и юго-востока Англии, в регионах, где уже работают предприятия Rolls-Royce и её поставщики.

Технологическая часть проекта охватит разработку новых материалов, электронных систем и производственных процессов. Также планируется активнее использовать робототехнику и искусственный интеллект. Эти направления должны помочь создать двигатели с более высокой топливной эффективностью и меньшим воздействием на окружающую среду. Конкретные показатели экономии топлива, сокращения выбросов и сроки появления готового двигателя пока не раскрываются.

Разработки могут найти применение не только в гражданской авиации, но и при создании двигателей для военных самолётов. Помимо финансирования исследований и производства, соглашение предусматривает программу подготовки специалистов и развития профессиональных навыков, необходимых для будущих проектов.

Наука и космосАвиацияAirbusBoeingRolls-RoyceИсточники:Interesting Engeneering

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