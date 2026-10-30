Исторический запуск Starship обзавёлся датой: SpaceX впервые попробует поймать обе ступени

По данным SpaceNotices, запуск Starship Flight 15 теперь назначен на 12 ноября.

Главная особенность испытания — первая попытка одновременно вернуть обе ступени ракеты: ускоритель Super Heavy и корабль Starship. О намерении провести такой эксперимент Илон Маск рассказал 20 октября во время отчёта компании за третий квартал.

Обе ступени должны вернуться к стартовой башне Starbase в Техасе, где их планируется перехватить с помощью массивных механических манипуляторов. Super Heavy уже успешно ловили таким способом, однако Starship предстоит выполнить этот манёвр впервые — после выхода на орбиту, торможения и прохождения плотных слоёв атмосферы.

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Система Starship высотой около 120 м состоит из ускорителя с 33 двигателями Raptor и корабля с шестью такими двигателями. Оба используют жидкие метан и кислород в качестве топлива.

SpaceX рассчитывает превратить Starship в полностью многоразовую транспортную систему для запуска спутников, доставки грузов и будущих пилотируемых миссий на Луну и Марс. В планах компании — отработка повторных запусков кораблей и орбитальной дозаправки, необходимой для дальних перелётов.

Маск также обозначил цель выйти на еженедельные старты в первой половине 2027 года, а затем увеличить частоту до двух запусков в неделю и более. Позже один только космодром Starbase в Луизиане будет выполнять до 10 000 запусков Starship в год.