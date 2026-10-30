Китайский рынок ударил по Audi: прибыль компании рухнула в семь раз ⁠ 3

Прибыль Audi Group в третьем квартале резко сократилась: в июле — сентябре автопроизводитель заработал 95 млн евро против 718 млн евро за аналогичный период прошлого года. Иными словами, прибыль упала в 7,5 раза. Это следует из финансовой отчётности компании.

Выручка за три месяца составила 12,8 млрд евро — на 19,5% меньше, чем годом ранее. За июль — сентябрь Audi поставила клиентам около 320 тыс. автомобилей, что на 87 тыс. машин меньше результата третьего квартала 2025 года.

В компании признали, что поставки автомобилей, выручка и операционная прибыль за первые девять месяцев года заметно сократились. Особенно сложным для Audi оказался третий квартал. Среди причин ухудшения показателей Audi называет резкое падение продаж в Китае и усиление конкуренции со стороны китайских автопроизводителей на европейском рынке.