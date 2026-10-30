Один из участников достиг такого результата уже за неделю тренировок

«Телепатия»: Neuralink позволяет пациентам с БАС быстро преобразовывать мысли в текст и голос со скоростью 75 слов в минуту ⁠ 1

Neuralink сообщила о прогрессе в разработке технологии восстановления речи для людей с боковым амиотрофическим склерозом (БАС).

Система позволяет преобразовывать нейронные сигналы в текст и голос, а один из участников испытаний уже в первую неделю достиг скорости 75 слов в минуту. При этом показатель ошибок распознавания составил 5,8% при использовании словаря из 125 000 слов. Компания рассказала об этом 28 октября в публикации на своей странице в X.

Уровень ошибок в 5,8% означает, что система неверно распознаёт примерно 6 слов из каждой сотни. Neuralink называет достигнутую скорость сопоставимой с обычным разговором, однако прямого сравнения с темпом естественной речи не представила.