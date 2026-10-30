Телефон-раскладушка рассчитан на детей и пожилых людей, но поддерживает только сети 2G

До 15 дней без подзарядки: представлен Nokia 2360 Flip с двумя экранами ⁠ 1

Компания HMD выпустила Nokia 2360 Flip — простой телефон-раскладушку с функциями удалённого управления и экстренного вызова. Устройство ориентировано на школьников и пожилых пользователей.

Через бесплатное приложение Family Assist для Android и iOS родственники смогут дистанционно добавлять контакты, устанавливать напоминания, регулировать громкость и настраивать кнопку SOS. Команды передаются по SMS, поэтому владельцу телефона не потребуется мобильный интернет.

Источник изображения: gizmochina // HMD

Отдельная кнопка SOS при удержании в течение трёх секунд набирает заранее заданный номер и одновременно отправляет сообщения пяти экстренным контактам. Для детей предусмотрен режим School Mode, ограничивающий использование телефона часами и экстренными звонками. Также можно разрешить связь только с выбранными абонентами, ограничить отдельные функции и защитить настройки семейным PIN-кодом. Основной экран имеет диагональ 2,8 дюйма и разрешение QVGA, внешний — 1,77 дюйма. Предусмотрены громкий динамик и поддержка слуховых аппаратов.

Источник изображения: gizmochina // HMD

Nokia 2360 Flip работает в сетях GSM 900/1800 МГц, то есть поддерживает только 2G. Это существенно ограничивает географию использования модели, поскольку многие операторы уже отключили сети второго поколения. Телефон оснащён аккумулятором ёмкостью 1450 мА•ч, которого должно хватать на 15 дней ожидания или 27,5 часа разговоров. Также заявлены 4 МБ оперативной и 4 МБ встроенной памяти, слот microSD до 32 ГБ, камера QVGA со вспышкой, USB-C, разъём 3,5 мм и FM-радио. Доступны три цвета: чёрный, бордовый и бирюзовый.