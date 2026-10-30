7 лет ничего не меняется: Samsung Galaxy S27 сохранит зарядку мощностью 25 Вт ⁠ 3

Будущий Samsung Galaxy S27 прошёл сертификацию UL Solutions (Demko) в Дании. Документы подтверждают поддержку проводной зарядки мощностью 25 Вт: указаны параметры 9 В и 2,77 А, что соответствует 24,93 Вт. Аналогичные сведения ранее появились в китайской базе 3C.

Таким образом, Samsung, похоже, не собирается увеличивать скорость зарядки базовой модели следующего поколения. Такая мощность используется со времён Samsung Galaxy S20.

Сертификация охватывает множество региональных модификаций смартфона, включая версии для США, Канады, Китая, Японии, Европы и Южной Кореи. Среди указанных обозначений — SM-S952U, SM-S952W, SM-S9520, SM-S952B и SM-S952N. При этом документы относятся именно к стандартному Galaxy S27: переносить эти характеристики на модели Plus и Ultra нельзя. Сведения о беспроводной зарядке в новых записях отсутствуют.

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Для сравнения, базовый Galaxy S26 также поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт и беспроводную на 15 Вт. Ёмкость аккумулятора Galaxy S27 тоже не раскрыта.

Samsung, как ожидается, представит семейство из четырёх моделей в начале 2027 года — предположительно в конце января или начале февраля. Данные о региональных версиях процессоров Exynos и Snapdragon пока не подтверждены.