От PDF до программного кода: Google Gemini научилась редактировать документы и таблицы прямо в чате

Компания Google расширила возможности Gemini: теперь пользователи могут создавать, просматривать и редактировать документы, таблицы, презентации, PDF-файлы, текстовые документы и программный код непосредственно в чате с ИИ.

Ранее для изменения созданных файлов приходилось использовать другие приложения. Теперь документы можно открыть в полноэкранном режиме и вносить правки вручную либо поручить их Gemini. Пользователь также может выделить определенный фрагмент текста и задать по нему вопрос или попросить нейросеть изменить содержимое. Например, ИИ способен преобразовать выделенную таблицу в график.

Редактирование PDF доступно как в веб-версии Gemini, так и на мобильных устройствах. Работа с остальными форматами, включая Google Docs (Google Документы), Google Sheets (Google Таблицы), презентации, Markdown, TXT и программный код, пока поддерживается только в веб-версии.

Новые возможности стали доступны всем пользователям Gemini на всех языках, на которых работает приложение. Ранее Google уже добавила создание и скачивание файлов через чат, а теперь расширила возможности их редактирования без перехода в сторонние сервисы.