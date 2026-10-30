На Земле нашли один из древнейших метеоритов с Марса возрастом более 4,1 млрд лет

Анализ показал, что камень сохранил следы древней воды

Ученые при поддержке NASA изучили метеорит Teghaza 001, обнаруженный в 2022 году в пустыне Сахара. Анализ показал, что камень массой около 800 г имеет марсианское происхождение и сформировался более 4,1 млрд лет назад. Он вошел в число трех древнейших метеоритов с Марса, найденных на Земле.

На Земле нашли один из древнейших метеоритов с Марса возрастом более 4,1 млрд лет
Источник изображения: Darryl Pitt / Maine Mineral & Gem Museum

Результаты исследования опубликованы в журнале Science. Возраст образца удалось установить благодаря анализу кристаллов циркона и применению усовершенствованного метода рубидий-стронциевого датирования. При этом ученым не пришлось разрушать метеорит: для исследования использовали небольшой фрагмент минерала.

Teghaza 001 отличается сочетанием вулканических минералов, которые позволяют изучать ранние этапы формирования марсианской коры. Исследователи также обнаружили признаки воздействия воды примерно 4,1 млрд лет назад. Это указывает на то, что в прошлом на Марсе происходили более активные процессы взаимодействия воды и горных пород, чем предполагалось.

По минеральному и химическому составу ученые определили 13 возможных районов Марса, откуда мог прилететь метеорит. Точное место его происхождения установить пока не удалось.

Исследователи рассчитывают, что дальнейшее изучение Teghaza 001 поможет восстановить историю раннего Марса, в том числе выяснить, как менялись его поверхность и водная среда.

Наука и космосNASAкосмосМарсИсточники:NASA

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