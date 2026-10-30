SpaceX готовится конкурировать с Verizon и AT&T: FCC открывает дорогу Starlink Mobile, одобрив открытие нового диапазона

Федеральная комиссия связи США проголосовала за проведение нового аукциона по продаже беспроводного спектра для прямой передачи данных на устройства и начала работы по модернизации правил поддержки спутниковых телекоммуникационных услуг.

Фактически регулятор одобрил продвижение инициативы, предусматривающей расширение частотного ресурса для спутниковой связи напрямую с обычными смартфонами.

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Речь идёт о дополнительных 482 МГц спектра для спутниковой связи, передаваемой непосредственно на обычные телефоны. Если предложение будет принято, число доступных для таких услуг частотных диапазонов увеличится с пяти до 13. Это создаст дополнительные возможности для Starlink Mobile и усилит конкуренцию с крупнейшими американскими операторами Verizon и AT&T.

Решение было принято на открытом заседании комиссии в Вашингтоне 29 октября. Одновременно регулятор продвинул отдельную инициативу по проведению аукциона на 25 МГц в диапазонах 1675–1695 и 2020–2025 МГц. Эти частоты могут использоваться для традиционных наземных сетей, спутниковой связи с устройствами или обоих вариантов одновременно. Таким образом, FCC рассматривает сразу несколько способов расширения возможностей мобильной связи.