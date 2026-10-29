Видеокарты дорожают и не собираются останавливаться. Анализ показал, что за три месяца в среднем цены выросли на 35%

Авторы Hardware Unboxed снова вернулись к оценке цен на рынке видеокарт, чтобы показать, насколько всё подорожало за последнее время. А подорожало всё очень существенно.

Как и ранее, авторы оценивают среднее по 10 странам: США, Австралия, Германия, Великобритания, Канада, Индия, Филиппины, Бразилия, Польша и Нидерланды. Оцениваются цены на все карты AMD, Intel и Nvidia актуального поколения. В данном случае авторы смотрели разницу за последние три месяца, разницу с февралём текущего года и разницу с рекомендованными ценами.

В среднем все видеокарты на всех рынках с сентября по октябрь подорожали на 11%. А за три месяца средний показатель составил 35%. Относительно рекомендованных цен в среднем видеокарты продаются дороже на 44%.

Наибольший прирост за последнее время был у RTX 5090, которая за месяц выросла в цене на 32%, а RTX 5080 подорожала на 22%.

В последний месяц карт Radeon RX 9000 дорожали сильнее GeForce RTX 50, если не учитывать RTX 5090. Но при этом весь период до октября всё было наоборот, так что RX 9000 в среднем относительно рекомендованных цен всё равно подорожали не так сильно, как RTX 50.