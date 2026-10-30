Первый смартфон Huawei Starlight выйдет в ноябре

Huawei готовится вывести на рынок новую серию смартфонов под отдельным суббрендом. Первой моделью может стать Starlight O1 Pro — доступное устройство с широким экраном, дебют которого ожидается в следующем месяце.

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл предполагаемые варианты памяти, расцветки и некоторые параметры дисплея. Сама компания пока не подтвердила ни название смартфона, ни планы его выпуска.

Покупателям предложат четыре конфигурации: 12/256, 12/512, 16/512 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти с накопителем на 1 ТБ. Для корпуса предусмотрены три цвета: чёрный Starry Sky Black, белый Nebula White и фиолетовый Starry Sky Purple. Последний вариант, по предположению источника, может получить оформление задней панели, напоминающее складной Mate XT 2.

Starlight O1 Pro приписывают 6,39-дюймовый дисплей LTPS с частотой обновления 120 Гц, соотношением сторон 16:9,5 и высокой пиковой яркостью. Использование LTPS вместо LTPO может указывать на стремление снизить стоимость устройства. Также инсайдер исключил наличие встроенного вентилятора для охлаждения при нагрузках. Другие характеристики, включая процессор, камеры и ёмкость аккумулятора, пока не раскрываются.