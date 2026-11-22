В сложенном состоянии его можно уместить даже в маленьком в багажнике Toyota GR86

Toyota представила электроскутер BKE Concept, который складывается за 30 секунд. В его разработке участвовал председатель совета директоров Акио Тойода ⁠ 2

Toyota представила компактный электрический двухколёсник BKE Concept, рассчитанный на короткие поездки, прогулки и решение проблемы «последней мили». Новинка создана как дополнительное транспортное средство, которое можно возить с собой в автомобиле, а при необходимости быстро достать и использовать отдельно.

BKE складывается примерно за 30 секунд и, по заявлению Toyota, помещается в багажник спортивного купе GR86. В отличие от классического велосипеда, у BKE нет педалей: это скорее небольшой электроскутер с сиденьем, чем электровелосипед в привычном понимании.

Концепт представили в рамках возрождённого бренда Scion by Toyota, который компания использует как экспериментальную площадку для новых решений в сфере мобильности.

Toyota утверждает, что BKE разрабатывали уже несколько лет, а небольшая команда инженеров испытывала и дорабатывала конструкцию на основе реального опыта эксплуатации. В тестировании участвовал и председатель совета директоров Toyota Акио Тойода. В частности, после его замечания о том, что во время поездок по лужам вода попадает на водителя, инженеры увеличили заднее крыло.

Заряжать BKE можно от розетки переменного тока на 110 В, предусмотренной во многих автомобилях Toyota.

Пока BKE остаётся концептом. Toyota не раскрыла мощность электродвигателя, ёмкость аккумулятора, запас хода, максимальную скорость, массу или стоимость устройства. Компания также не объявила о планах серийного производства.