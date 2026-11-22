10 млрд километров за 8 лет. Отправленный в 2018 году зонд BepiColombo наконец добрался до орбиты Меркурия

Европейско-японская космическая миссия BepiColombo успешно завершила манёвр торможения и была захвачена гравитацией Меркурия: космический аппарат наконец достиг цели после примерно восьми лет путешествия, за время которого преодолел около 10 млрд километров.

BepiColombo стартовал 19 октября 2018 года с космодрома Куру во Французской Гвиане на ракете Ariane 5. Миссию совместно реализуют Европейское космическое агентство (ESA) и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA). Изначально путешествие планировалось примерно на семь лет, однако в 2024 году возникли проблемы с мощностью электрической двигательной установки, из-за чего сроки прибытия пришлось сдвинуть примерно на год.

Миссия состоит из двух исследовательских аппаратов: европейского Mercury Planetary Orbiter (MPO) и японского Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO), который также известен под именем Mio. Они предназначены для изучения поверхности и внутреннего строения Меркурия, его магнитного поля, магнитосферы и взаимодействия с солнечным ветром.

После завершения необходимых манёвров и подготовки аппаратов полноценные научные наблюдения Меркурия двумя орбитальными зондами ожидаются уже весной следующего года. Миссия должна помочь учёным лучше понять особенности самой близкой к Солнцу планеты и условия формирования планет земной группы.

За четыре дня до сегодняшнего события другой зонд — NASA Voyager 1 — удалился от Земли на одни световые сутки. Он стал самым далёким от Земли рукотворным аппаратом.