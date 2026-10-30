Майнинг меняет прописку: каждая четвёртая ферма в России — в Сибири

По данным МТС EnergyTool, с начала августа по конец сентября 2026 года количество майнинговых ферм в России увеличилось на 8%. Почти четверть таких объектов сосредоточена в Сибирском федеральном округе, где их число выросло на 18%, несмотря на действующие ограничения в отдельных регионах. Лидером по темпам прироста стал Краснодарский край.

С 15 августа 2026 года до конца 2032 года майнинг запрещён в ряде регионов, включая Москву, Московскую область и часть Курской области. Ограничения также действуют в некоторых других субъектах страны. Перераспределение майнинговых мощностей связано в том числе с доступностью электроэнергии, стоимостью подключения и возможностями местных энергосетей.

По данным МТС, с начала августа число ферм в Краснодарском крае выросло на 63%, в Иркутской области — на 27%, Ханты-Мансийском автономном округе — на 24%, Красноярском крае — на 22%, Воронежской области — на 21%. В Хакасии, Липецкой, Ярославской, Саратовской и Кемеровской областях прирост составил 12–17%.

В Москве количество майнинговых ферм увеличилось на 11%, в Московской области — на 6%. По оценке МТС, перемещение энергоёмких потребителей между регионами меняет нагрузку на местные энергосистемы. Мониторинг таких изменений позволяет энергетическим компаниям планировать мощности и оценивать потребность в развитии инфраструктуры.