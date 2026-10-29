Самое значительное обновление DirectX Raytracing с 2018 года. Microsoft представила новые технологии и заметно ускорила работу с трассировкой

Компания Microsoft анонсировала то, что она называет самым значительным обновлением технологии DirectX Raytracing (DXR) с момента ещё анонса в 2018 году.

Компания аносировала технологии DirectX Raytracing (DXR) Clustered Geometry и Partitioned Top-Level Acceleration Structures (PTLAS), правда, пока в виде предварительных версий.

DirectX 12 Agility SDK 1.722 представляет кластерную геометрию структур ускорения верхнего уровня с разделением (PTLAS) и сборку структур ускорения на основе графического процессора. Эти функции призваны снизить вычислительные затраты на трассировку лучей в играх. Причём, судя по демонстрации самой Microsoft, снизить очень существенно.

Кластерная геометрия разделяет сложные 3D-модели на более мелкие группы, состоящие до 256 треугольников и 256 вершин. Вместо перестройки больших структур ускорения при каждом изменении геометрии разработчики могут повторно использовать существующие кластеры или перестраивать более мелкие участки. PTLAS в свою очередь применяет аналогичный подход ко всей сцене, позволяя GPU обновлять только те области, которые изменились, что сильно снижает нагрузку на чип.

Microsoft сама показала работу технологий на видеокарте Radeon RX 9070. В её примере сцена с использованием традиционного ускорения построения структур работала всего со скоростью 1,2 к/с, то есть речь шла фактически о слайд-шоу. Переход к кластерной геометрии увеличил производительность до 79 к/с, то есть в 66 раз. Само собой, это не говорит о том, что теперь во всех играх эффекты трассировки лучей будут обрабатываться в 66 раз быстрее, однако, возможно, это сильно изменит ситуацию с этой технологией в играх, которая до сих пор остаётся достаточно «дорогой» с точки зрения ресурсов GPU.

Для этих технологий не требуется новое оборудование. Nvidia уже заявила о поддержке всех карт GeForce RTX, AMD пока упомянула лишь RX 9000, а Intel говорит о картах Arc B и iGPU в процессорах Core Ultra 200V и Series 3.

Также стоит отметить, что обновление заодно интегрирует подход технологию Nvidia RTX Mega Geometry в стандартизированную реализацию DirectX, а это значит, что она станет доступна для всех актуальных видеокарт.