Самое значительное обновление DirectX Raytracing с 2018 года. Microsoft представила новые технологии и заметно ускорила работу с трассировкой

AMD, Intel и Nvidia уже подтвердили поддержку

Компания Microsoft анонсировала то, что она называет самым значительным обновлением технологии DirectX Raytracing (DXR) с момента ещё анонса в 2018 году.

Компания аносировала технологии DirectX Raytracing (DXR) Clustered Geometry и Partitioned Top-Level Acceleration Structures (PTLAS), правда, пока в виде предварительных версий.

DirectX 12 Agility SDK 1.722 представляет кластерную геометрию структур ускорения верхнего уровня с разделением (PTLAS) и сборку структур ускорения на основе графического процессора. Эти функции призваны снизить вычислительные затраты на трассировку лучей в играх. Причём, судя по демонстрации самой Microsoft, снизить очень существенно.

Кластерная геометрия разделяет сложные 3D-модели на более мелкие группы, состоящие до 256 треугольников и 256 вершин. Вместо перестройки больших структур ускорения при каждом изменении геометрии разработчики могут повторно использовать существующие кластеры или перестраивать более мелкие участки. PTLAS в свою очередь применяет аналогичный подход ко всей сцене, позволяя GPU обновлять только те области, которые изменились, что сильно снижает нагрузку на чип.

Самое значительное обновление DirectX Raytracing с 2018 года. Microsoft представила новые технологии и заметно ускорила работу с трассировкой
Источник изображения: Videocardz

Microsoft сама показала работу технологий на видеокарте Radeon RX 9070. В её примере сцена с использованием традиционного ускорения построения структур работала всего со скоростью 1,2 к/с, то есть речь шла фактически о слайд-шоу. Переход к кластерной геометрии увеличил производительность до 79 к/с, то есть в 66 раз. Само собой, это не говорит о том, что теперь во всех играх эффекты трассировки лучей будут обрабатываться в 66 раз быстрее, однако, возможно, это сильно изменит ситуацию с этой технологией в играх, которая до сих пор остаётся достаточно «дорогой» с точки зрения ресурсов GPU.

Для этих технологий не требуется новое оборудование. Nvidia уже заявила о поддержке всех карт GeForce RTX, AMD пока упомянула лишь RX 9000, а Intel говорит о картах Arc B и iGPU в процессорах Core Ultra 200V и Series 3.

Также стоит отметить, что обновление заодно интегрирует подход технологию Nvidia RTX Mega Geometry в стандартизированную реализацию DirectX, а это значит, что она станет доступна для всех актуальных видеокарт.

ВидеокартыMicrosoftИсточники:Microsoft

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Крошечная структура мозга держит воспоминания живыми: открыта роль клауструма в рабочей памятиСледующая публикация: PlayStation 5 благодаря взлому превратили в аналог Steam Machine. Теперь на приставку можно установить Bazzite Linux
Главное
Все новости
14 минут назадПервый ноутбук на основе игрового процессора Intel Arc G3 Extreme. GPD готовит анонс Win Mini Ultra
21 минуту назад1Почти 10 000 ускорителей Nvidia, 4200 процессоров AMD, и всего 60 млн долларов. На eBay выставили настоящий суперкомпьютер
33 минуты назадВидеокарты дорожают и не собираются останавливаться. Анализ показал, что за три месяца в среднем цены выросли на 35%
43 минуты назадТелескоп «Джеймс Уэбб» раскрыл состав газовых облаков у чёрной дыры в центре Млечного Пути
44 минуты назад2Смартфон Трампа Trump T1 Phone — это буквально аппарат HTC с другой крышкой. Блогер JerryRigEverything наглядно это доказал
53 минуты назад1PlayStation 5 благодаря взлому превратили в аналог Steam Machine. Теперь на приставку можно установить Bazzite Linux
22:022Крошечная структура мозга держит воспоминания живыми: открыта роль клауструма в рабочей памяти
21:557Ничего мощнее у Apple просто нет. В продажу поступил топовый Mac Studio с 512 ГБ ОЗУ более чем за 20 000 долларов
21:485Это вам не Starlink. Интернет-спутник российской группировки «Рассвет» считали обречённым, но он начал резко поднимать орбиту
21:47Intel готовит совершенно новые процессоры Moon Lake, у которых не будет ни больших, ни малых ядер
21:46Суперкомпьютер Frontier создал самую детальную симуляцию ранней Вселенной Lumina
21:37DeepMind представила Genie 4 — модель миров с реалистичными людьми и естественной речью
21:242Lada Granta может проехать на одной заправке 1000 км — такая машина стоит 1,133 млн рублей
21:121Тритий в титане: Xedge представил NoxTi Tri — брелок, который светится 25 лет и не требует зарядки
20:583«Летающая тарелка» SpaceX Starfall вернула секретную капсулу с грузом ВВС США
Впервые за 50 лет Boeing начала собирать лайнеры Boeing 737 на новом заводе, и это новейшие Boeing 737 MAX 1020:305Впервые за 50 лет Boeing начала собирать лайнеры Boeing 737 на новом заводе, и это новейшие Boeing 737 MAX 10 Первый лайнер отправится канадской авиакомпании WestJet
20:08500 тыс. километров плазмы: на Солнце зарегистрировали гигантский выброс
19:5620В Минцифры хотят блокировать SIM-карту вместе с блокировкой аккаунта в Max
19:468560 мА·ч, 80 Вт, 50 Мп, прочный корпус и защита IP69K: представлен смартфон Honor X9e s
19:308Илон Маск придумал, как избавиться от недовольных соседей: SpaceXAI готова выкупить 418 домов рядом с дата-центрами Grok в Миссисипи
18:313От SIM-карт до eSIM: в Москве запустили новое телеком-производство
18:245Хакеры усилили натиск: Rutube отбил более 530 DDoS-атак с начала года
17:503120 Гц для работы, 144 Гц для игр: Digma обновляет линейку мониторов
17:2715«Яндекс Браузер» перешагнул отметку в 100 млн устройств
16:572Кометы могли почти не участвовать в зарождении жизни на Земле: моделирование показало, насколько редкой была доставка нужных веществ
16:32Virgin Galactic представила новый космический корабль Apeiron, но снова отложила туристические полёты — теперь до 2027 года
16:031От разговора с героями книг до персональных курсов: Сбер представил бесплатные ИИ-сервисы для учёбы и подготовки к урокам
15:539Seagate расписала производство жёстких дисков на 2028 год, а некоторые контракты — до 2030 года
15:479Без потери качества: ролики в «VK Видео» теперь стартуют в два раза быстрее
9000 мАч, 100 Вт, 200 Мп, IP69K и флагманские платформы Qualcomm прошлого поколения. Представлены OnePlus Ace 7 Pro и Ace 715:40109000 мАч, 100 Вт, 200 Мп, IP69K и флагманские платформы Qualcomm прошлого поколения. Представлены OnePlus Ace 7 Pro и Ace 7 Оба — с вентиляторами в системе охлаждения
15:394Больше контроля, больше возможностей: в Max прокачали инструменты для авторов
15:148Обсерватория имени Веры Рубин нашла за Нептуном объект размером до 1500 км — кандидата в карликовые планеты