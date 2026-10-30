Сначала RTX 5090, теперь RTX 5080: Nvidia убирает флагманские видеокарты из своего магазина, теперь самая мощная модель — GeForce RTX 5070 Ti

GeForce RTX 5080 исчезла из фирменного маркетплейса Nvidia на фоне сообщений о подготовке новой версии видеокарты — с 24 ГБ памяти

Nvidia убрала видеокарту GeForce RTX 5080 из своего официального онлайн-магазина. Ранее аналогичным образом из каталога исчезла флагманская RTX 5090. Теперь самой мощной моделью, доступной на площадке, является GeForce RTX 5070 Ti. Нужно отметить, что из ассортимента пропали не только референсные версии GeForce RTX 5080, но и модификации от партнёров компании.

Сначала RTX 5090, теперь RTX 5080: Nvidia убирает флагманские видеокарты из своего магазина, теперь самая мощная модель — GeForce RTX 5070 Ti
Источник изображения: Nvidia

Исчезновению RTX 5080 предшествовал резкий рост цен. У некоторых американских ретейлеров стоимость видеокарты превысила $2000 — больше рекомендованной стартовой цены для RTX 5090. Такая ситуация может свидетельствовать об истощении складских запасов, хотя Nvidia пока не объявляла о прекращении производства модели.

Ситуация возникла на фоне сообщений о подготовке новой версии RTX 5080 — с 24 ГБ видеопамяти. По предварительным данным, она может появиться уже до конца 2026 года, возможно, в декабре. Пока неясно, как будет называться новинка. Возможно, RTX 5080 Super, возможно, как-то иначе.

Ранее сообщалось, что RTX 5080 Super может получить графический процессор GB203-450, повышенные тактовые частоты и более быструю память. Ожидается также увеличение пропускной способности памяти и лимита энергопотребления.

Переход с 16 на 24 ГБ видеопамяти может сделать карту привлекательнее не только для игр, но и для работы с моделями искусственного интеллекта. Но открытым остается вопрос цены: если сейчас обычная RTX 5080 стоит $2000, то потенциальная RTX 5080 Super будет еще дороже.

ВидеокартыNvidiaИсточники:WCCF

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