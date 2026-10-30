«Starlink — это главное конкурентное преимущество». Спутниковый интернет Маска установлен почти на половине флота United Airlines

Генеральный директор United Airlines Скотт Кирби заявил, что «спутниковый интернет Starlink от SpaceX является главным конкурентным преимуществом» компании в американской авиационной отрасли. При этом он признал, что это преимущество носит временный характер.

«В конечном итоге у всех будет высокоскоростной интернет на низкой околоземной орбите. Это станет необходимостью. Несколько лет мы будем единственной авиакомпанией, которая будет иметь его в таком масштабе, и это наша миссия», — сказал Кирби. Пока это не станет доступно всем, United стремится использовать свое преимущество, превращая пользователей пробной версии в постоянных лояльных клиентов.

Источник изображения: teslarati // United Airlines

Компания United опережает своих конкурентов в установке системы Starlink. По состоянию на середину-конец октября 2026 года система была установлена примерно на 43% самолетов ее флота, и планируется достичь 61% к концу года, 87% к июню 2027 года, а полное покрытие флота — к концу следующего года.

Авиакомпания уже выполняет больше рейсов, оборудованных системой Starlink, чем вся остальная американская авиаиндустрия вместе взятая. Международный аэропорт Лос-Анджелеса должен стать первым хабом United, полностью использующим систему Starlink, в первой половине 2027 года.