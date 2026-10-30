«Starlink — это главное конкурентное преимущество». Спутниковый интернет Маска установлен почти на половине флота United Airlines

Планируется достичь 61% к концу года, 87% к июню 2027 года

Генеральный директор United Airlines Скотт Кирби заявил, что «спутниковый интернет Starlink от SpaceX является главным конкурентным преимуществом» компании в американской авиационной отрасли. При этом он признал, что это преимущество носит временный характер.

«В конечном итоге у всех будет высокоскоростной интернет на низкой околоземной орбите. Это станет необходимостью. Несколько лет мы будем единственной авиакомпанией, которая будет иметь его в таком масштабе, и это наша миссия», — сказал Кирби. Пока это не станет доступно всем, United стремится использовать свое преимущество, превращая пользователей пробной версии в постоянных лояльных клиентов.

«Starlink — это главное конкурентное преимущество». Спутниковый интернет Маска установлен почти на половине флота United Airlines
Источник изображения: teslarati // United Airlines

Компания United опережает своих конкурентов в установке системы Starlink. По состоянию на середину-конец октября 2026 года система была установлена примерно на 43% самолетов ее флота, и планируется достичь 61% к концу года, 87% к июню 2027 года, а полное покрытие флота — к концу следующего года.

Авиакомпания уже выполняет больше рейсов, оборудованных системой Starlink, чем вся остальная американская авиаиндустрия вместе взятая. Международный аэропорт Лос-Анджелеса должен стать первым хабом United, полностью использующим систему Starlink, в первой половине 2027 года.

Сети и серверыStarlinkИсточники:teslarati

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