«М.Видео»: жёсткие диски и SSD подорожали почти вдвое за две недели октября

При этом покупателей стало меньше почти на треть

«М.Видео» сообщила о росте денежных продаж HDD- и SSD-накопителей на 41,5% за две недели октября 2026 года. По данным ICMR (ГФК-Русь), за 41 и 42 недели выручка от реализации этих устройств достигла 2,27 млрд рублей. При этом количество проданных накопителей сократилось на 31,2%, до 192 тыс. штук, а средняя цена выросла почти вдвое — с 5,8 тыс. до 11,8 тыс. рублей.

В целом продажи HDD, SSD, карт памяти и USB-флешек в денежном выражении увеличились на 32,5%, до 2,73 млрд рублей. Однако в количественном выражении рынок снизился на 37,4%, до 600 тыс. устройств. Средняя стоимость носителя выросла с 2,1 тыс. до 4,5 тыс. рублей.

Продажи карт памяти принесли 327 млн рублей (+35,7%), хотя в штуках снизились на 15,5%. В сегменте USB-флешек выручка, напротив, упала на 39,8%, до 127 млн рублей, а число проданных устройств — на 58,9%.

За январь–сентябрь 2026 года денежный объём продаж всех трёх категорий вырос на 12,7% год к году, тогда как количество реализованных устройств сократилось на 9,4%. В «М.Видео» отмечают, что оснований говорить о массовом отказе от облачных сервисов в пользу физических носителей пока нет. Локальное и облачное хранение данных остаются взаимодополняющими решениями. Ожидается, что спрос на накопители будет поддерживаться потребностью в резервном копировании и хранении больших объёмов информации.