Магнитный фильтр, 11 температурных режимов и поддержание тепла в течение 24 часов: Xiaomi представила умный чайник Mijia Smart Health Pot 2 Pro

Температура регулируется в диапазоне от 40 до 90 °C

Xiaomi представила умный чайник Mijia Smart Health Pot 2 Pro объёмом 1,8 л. Новинка уже появилась в продаже на площадке JD.com по цене 340 юаней ($50).

Корпус устройства выполнен из боросиликатного стекла, а в основание встроена сенсорная панель управления, отображающая текущую температуру и состояние прибора. Все детали, контактирующие с водой, изготовлены из пищевых материалов, а основание заварочного фильтра — из нержавеющей стали марки 316L.

Мощность нагревателя достигает 1200 Вт, общий объём — 1,8 л. За безопасность отвечают две системы защиты от включения без воды. Также предусмотрена трёхминутная функция запоминания: если снять чайник с подставки и вернуть его обратно, устройство продолжит выполнение прежней программы.

Одна из главных особенностей модели — магнитный механизм автоматического подъёма заварочного фильтра. Он управляется встроенной программой и позволяет отделить чайную заварку от напитка за 2,5 секунды. Температуру можно регулировать в 11 положениях с шагом 5 °C — от 40 до 90 °C. Кроме того, предусмотрены отложенный запуск и поддержание тепла в течение 24 часов.

В чайнике есть восемь предустановленных программ и три режима работы: заваривание с подъёмом фильтра, раздельное приготовление во внутренней и внешней ёмкостях, а также обычное приготовление непосредственно в колбе.

Mijia Smart Health Pot 2 Pro поддерживает технологию Xiaomi HyperOS Connect и подключается к приложению Mi Home. Через него можно получить доступ ещё к шести предустановленным программам и более чем 50 рецептам из облачной библиотеки.

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